Avtoceste so poleti prepolne, huda gneča je tudi na počivališčih, kjer na turiste prežijo razni zmikavti in prevaranti. Skupaj s turisti namreč na avtoceste in ob njih pridejo tudi kriminalci. Običajno ob naših prometnicah po oceni policije delujejo tujci, ki krožijo in potujejo iz države v državo ter po preizkušenih receptih izkoriščajo naivnost ali neprevidnost turistov.

Naše avtoceste niso izjema in Tomaž Tomaževic, pomočnik komandirja Postaje prometne policije PU Kranj, je opozoril: »Vse, ki odhajajo na dopust in se vozijo po domačih in tujih cestah, velja opozoriti na previdnost tako v prometu kot na počivališčih. Ta so tarče dobro izurjenih kriminalcev, ki najprej odvrnejo pozornost turistov in potem kradejo ali pa preprosto izkoristijo pomanjkljivo skrb za lastnino. Tudi mi se vsako leto srečujemo s takimi primeri, za lažje odkrivanje te vrste kaznivih dejanj po navadi uporabljamo več metod. Naši kolegi prikrijejo identiteto, ker je pojava policijskega avta že sama po sebi opozorilo in je zato dobro, da smo v civilu in običajnih vozilih. Seveda pa je po drugi strani pomembno, da se naše patrulje skoraj vedno zapeljejo ob rutinskem delu tudi skozi počivališča, ker to dokazuje navzočnost policije.«

Ob obisku počivališča Voklo na gorenjski avtocesti nas je razveselil pogovor z norveškim parom, ki je pohvalil varnost naših počivališč ob avtocestah, ki »so bolj varna od avstrijskih«. Do hrvaškega morja potujeta z Norveške tri dni in sta previdna glede zaklepanja vozila in tudi navezovanja stikov z neznanci, ki običajno ponujajo različne zgodbe za naivne turiste. Hrvaški poslovnež, ki že pol stoletja dela v Nemčiji, pa je poudaril, da je njegovo delo povezano s potovanji in zato pozna trike zlikovcev, ki delujejo ob avtocestah. Tudi on je izpostavil tako čistočo kot tudi varnost ob avtocestah v Sloveniji. Najbolj obremenjena so počivališča ob cestah proti morju: Voklo na Gorenjskem, Lom pri Logatcu in seveda tista ob štajerski avtocesti.

Prazna zračnica in podobno Kot ugotavlja mag. Bojan Kos, odgovoren za stike z javnostjo v PU Kranj, policijska statistika zadnja leta zaznava upad kaznivih dejanj te vrste. Poudarja pa, da so storilci vse bolj izurjeni za tako početje: »Zanimivo je, da je včasih dobro pogledati po takih dejanjih koše za smeti ali pa robove cestišč in se da najti tisto, kar je turistom dragoceno, zlikovcem pa manj: dokumente, denarnice. Njihov poglavitni cilj je denar.« Do njega pridejo s preizkušenimi triki. Ponoči zbudijo speče v vozilih in opozorijo na počeno zračnico. Ko si ti še zaspani ogledujejo vozilo, so običajno manj pozorni na denarnice in druge vredne stvari. Tudi pomoč ob različnih nesrečah radi ponudijo in potem strokovno »operirajo« v vozilih, da o klasičnih vlomih ne pišemo. Druga oblika je prodaja sumljivega in največkrat ničvrednega nakita ali pa nagovarjanje k rokohitrskim igricam, ki se za naivne udeležence iz zabave hitro spremenijo v žalovanje za izgubljenim denarjem. »Če v tujini doživimo kak tak neprijeten dogodek, je treba takoj obvestiti policijo in po možnosti prispevati koristne podatke o begu storilcev. Najpomembneje je, da smo neprestano osredotočeni na varovanje sebe, bližnjih in seveda premoženja,« je dodal Bojan Kos. Med našim obiskom nekaterih gorenjskih počivališč nismo naleteli na zelo očitne znake neprevidnosti. Kljub temu naj človek temeljito premisli, preden sladko zaspi na sicer urejenem počivališču.