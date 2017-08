Osmega avgusta 2013 so v Cerkljah ob Krki izmerili 40,8 stopinje Celzija, kar velja za najvišjo izmerjeno temperaturo v Sloveniji doslej. Pred tem je vse od leta 1950 rekord pripadal Črnomlju z izmerjenih 40,6 stopinje Celzija. Lahko da se petinosemdesetletni Metličan Edvard Vivoda spomni prav tega leta, ko pravi, da današnja vročina ni nič posebnega v primerjavi s tisto iz začetka petdesetih.

»Pravijo, da imamo danes sušo, pa to ni niti senca takratne suše. Kolpa denimo je imela v tistem letu pretok štiri metre na sekundo, danes ga ima deset. Imela je 32 stopinj, danes jih ima 26,« pove Vivoda. Na vprašanje, kako vendarle prenaša to hudo vročino, ki izmuči že marsikoga s precej manj križi, pa Vivoda, ki je z dvema polnima vrečkama v rokah z lahkotnim korakom mladeniča prečkal metliški trg, spet preseneti. »Odlično prenašam tako mraz kot vročino. Pa veste, zakaj? Avtosugestija. Sam sebe moraš prepričati, da ti ni prevroče. Nekateri pa samo tarnajo in potem jim je še huje.« Pravi, da je zagotovo najaktivnejši stanovalec v metliškem domu starejših. »Ves čas hodim naokoli in tudi druge spodbujam, naj gredo malo ven, četudi je vroče. Pa pravijo, da ne morejo. Toda samo malo več volje je potrebne.«

Delo na polju je pač treba opraviti

Tudi gospod Lojze se je iz doma starejših v poznem dopoldnevu kljub vročini odpravil na krajši sprehod. »Nekako sem se navadil na to vročino. Ni mi prevroče, saj sem bolj droban. Ja, to veliko pomeni. Tisti, ki so bolj 'pri sebi', pravijo, da težko dihajo v takšni vročini. Večina se zadržuje v sobah, saj imamo vsi klime in je zelo prijetno.«

V središču Metlike je bil danes sejemski dan, kjer pa se obiskovalcev ni ravno trlo, čeprav se je na prvi pogled zdelo, da je precej živahno. »Ah, kje pa,« odvrne prodajalec Dejan Markovič iz Laškega, ki je okoli desete ure že pospravljal svojo stojnico z oblačili. Njegova družina že 25 let dvakrat na mesec prodaja na metliškem sejmu. »Ob šestih pridemo, razstavimo stvari, ljudje pridejo ob osmih, ob desetih jih ni več. Tako je bolj ali manj vedno, le da je danes svoje zagotovo pridala še vročina, malo pa seveda tudi to, da so ljudje brez denarja. Nekoč, ko so v Metliki še živele velike tovarne, se je trlo ljudi, zadnja leta pa je drugače. Le še kakšni starejši pridejo mimo, to je vse.«

A četudi je proti enajsti uri sonce že krepko žgalo, termometer pa je kazal 31 stopinj Celzija, je delo pač treba opraviti, pravi mladi kmet Matjaž Milavec iz okolice Metlike. Okrog šeste ure se je s traktorjem podal na travnik, da bi pokosil nemško deteljo. »Računam, da jo bomo nekje do enih pospravili, nato še zbalirali. Ne, ni mi prevroče, saj imam v traktorju klimo, tako da delam brez težav.«