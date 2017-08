Junija in julija so prijavili 37 napadov, večinoma s strani hrvaških taksistov. Najbolj pogosto gre za verbalno in fizično nasilje, pa tudi grožnje in uničevanje premoženja. V Uberju pa domnevajo, da številni napadi niso bili prijavljeni, ker so se vozniki bali za svojo varnost.

Prijavljeni napadi so se zgodili v Zagrebu, Dubrovniku, Zadru, Šibeniku, Splitu ter na otoku Pag. Nazadnje so taksisti v Dubrovniku v ponedeljek fizično napadli 21- in 23-letna voznika Uberja.