Do incidenta je prišlo, ko je pet obtožencev v dvigalu napadlo policiste, ki so jih spremljali do sodne dvorane, so sporočili iz ruskega notranjega ministrstva.

Med poskusom pobega so bili ubiti trije obtoženci, dva obtoženca, dva policista in pripadnik ruske narodne garde so ranjeni.

Odvetnik, ki je bil v času incidenta na sodišču, je dejal, da je odjeknilo najmanj 20 strelov. Po obračunu so stavbo moskovskega sodišča začasno evakuirali.

Tolpa, kateri peterica pripada, naj bi na območju ruske prestolnice med leti 2012 in 2014 ubila 17 motoristov, povzema britanski BBC. Ruski mediji so tolpo poimenovali GTA tolpa, pri čemer se sklicujejo na znamenite nasilne igrice Grand Theft Auto.