Med kontrolo prometa v okolici Krškega so v ponedeljek dopoldne ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila renault clio. Vozniškega izpita sploh še ni opravljal, zato so mu avto zasegli.

V Stranski vasi pri Semiču so črnomaljski policisti ustavili voznico, ki je ravno tako vozila clia. Avto ni bil registriran niti zavarovan, 31-letna voznica je bila brez vozniškega dovoljenja, med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, v vozilu je prevažala nepripetega otroka

V Trebnjem so ustavili mladoletnega voznika mopeda, ki je bil pijan in brez vozniškega dovoljenja. Moped so zasegli, na koncu pa, prav tako v Trebnjem, še traktor. Ustavili so namreč 62-letnika, ki za traktor ni imel izpita, kakopak vozilo ni bilo registrirano, traktorist pa je napihal 0,89 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.