Na sodišču so povedali, da so do danes prejeli tri pritožbe zoper omenjeni sklep, in sicer je eno vložila Republika Slovenija, dve pa Sberbank, eno matična banka Sberbank of Russia, eno pa Sberbank banka Ljubljana.

Kdaj bi bilo lahko odločeno o pritožbah, na sodišču ne morejo oceniti. Kot so povedali, so pritožbe v odgovor poslali nasprotni strani, torej izredni upravi Agrokorja, ki jo vodi Ante Ramljak.