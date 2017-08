Poročilo Svetovne protidopinške agencije (Wada) je lani omadeževalo ruski šport, v njem so Ruse obtožili sistemskega in s strani države podprtega dopinga, zaradi česar ruski atleti niso smeli nastopiti na lanskih olimpijskih igrah in bodo prav tako morali izpustiti svetovno prvenstvo v Londonu, ki se bo začelo v petek.

Kar nekaj ruskih atletov pa bo vendarle lahko nastopilo na SP, saj jim je IAAF odobrila nastop pod nevtralno zastavo, potem ko so izpolnili zahtevane kriterije in potrdili, da so prestali neodvisne dopinške teste. Predsednik IAAF Sebastian Coe je potrdil, da bo v Londonu nastopilo 19 ruskih atletov in atletinj.

Svet IAAF, ki je soglasno potrdil podaljšanje ruske prepovedi, pravi, da je največja težava ta, da Rusi ne izvajajo nikakršnih pomembnih dopinških testov. Prav tako je Rune Andersen, neodvisni vodja delovne skupine IAAF, ki preučuje doping v Rusiji, dejal, da je ruska protidopinška agencija Rusada nekdaj izvedla 19.000 testov na leto, zdaj pa le še nekaj tisoč. Obenem Rusada še ne izpolnjuje kodeksa Wade.