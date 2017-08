Posnetki so nastali med pogovori Diane in Petra Settelena, ki je pokojni princesi pomagal pri tehnikah govorjenja v javnosti. Diana na njih iskreno govori o svoji mladosti, kako je kot otrok od staršev prejela le malo ljubezni in topline. Spregovorila je tudi o spolnosti s princem Charlesom. »S to žensko se je pred poroko srečeval enkrat na tri tedne,« se je navezala na Charlesovo zdajšnjo soprogo Camillo Parker-Bowles. »Vprašala sem ga, zakaj je v njegovi bližini. Odvrnil mi je, da ne bo edini prestolonaslednik, ki nikoli ni imel ljubice,« je zaključila Diana.

Posnetki so del novega dokumentarnega filma, ki ga bodo v Veliki Britaniji premierno prikazali v nedeljo, s tem pa obeležili 20-letnico njene tragične smrti v avtomobilski nesreči v Parizu.

Avtorji dokumentarnega filma so govorili z Dianinim bratom, grofom Spencerjem, ni pa znano, ali je nasprotoval objavi teh posnetkov. Nekateri britanski mediji so sicer poročali, da je prosil, naj filma ne predvajajo. Dianina prijateljica Rosa Monckton je za Guardian dejala, da posnetkov ne bi smeli objaviti, temveč bi jih morali predati princu Williamu in Harryju. »Ne pripadajo javnosti. Gre za kršenje njene pravice do zasebnosti,« je dejala za časnik.

S tem se ne strinjajo avtorji dokumentarca, ki pravijo, da so posnetki izjemno pomemben zgodovinski vir. »Čeprav so nastali v zasebnosti, je njihova vsebina stvar javnega zanimanja in pripovedujejo princesino osebno zgodbo,« so na kanalu Channel Four zapisali v izjavi za javnost.