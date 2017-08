Eden izmed uporabnikov se je ponorčeval, da je že imel »mačka«, ki je trajal dlje kot Scaramuccijev mandat, drugi je pripomnil, da je mleko, kupljeno na dan nastopa Scaramuccija na novem delovnem mestu, še vedno sveže. Nek uporabnik je objavil fotografijo plakata za film Kako se znebiti fanta v desetih dneh, na kateri je fotografijo protagonista nadomestil s Scaramuccijevo.

Da ima Scaramucci te dni zares smolo, dokazuje tudi pripetljaj s harvardske univerze. Scaramuccija so namreč označili za mrtvega na seznamu svojih diplomantov, ki ga nekdanjim študentom pošljejo vsakih pet let. Za pomoto, ki se je pripetila ravno na dan, ko je bil Scaramucci odstavljen, so se 53-letnemu finančniku iz New Yorka že opravičili, niso pa dodali pojasnila, kako je do nje prišlo.

If you bought milk on the day Scaramucci was hired, it is still fresh. #Scaramucci — Throwaway Mind (@MindThrowaway) July 31, 2017

A recap of The Mooch & his career at the White House! #Scaramuccipic.twitter.com/NUGdIryakl — E5QUIRE (@Dj_E5QUIRE) July 31, 2017

I've had hangovers that have lasted longer than #Scaramucci — Woody Harrison (@woodythemover) July 31, 2017

It will be interesting to see how future historians will evaluate the Scaramucci Era — David Burge (@iowahawkblog) July 31, 2017

Love to sell my business and get divorced by my 9 months pregnant wife to get a job working for Mr. Trump, then get fired 10 days later — Patrick Monahan (@pattymo) July 31, 2017

I'm bummed that Scaramucci will now be just a one-episode guest role when American Crime/Horror Story does Trump. — Ken Jennings (@KenJennings) July 31, 2017