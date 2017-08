Poštni sindikat, ki deluje v okviru koprske konfederacije KS 90, in je že nekaj časa v resnem sporu s poslovodstvom Pošte, je na upravo omenjene državne družbe naslovil dopis, v katerem med drugim očita, da med pogoji za razpisana delovna mesta v Srbiji ni predvidenega znanja slovenskega jezika, kljub pogojem dela, ki zahtevajo aktivno znanje jezika.

»V nekaterih poslovnih enotah že delajo ljudje, ki ne obvladujejo slovenskega jezika, vsaj ne v zadostni meri, da bi delovni proces potekal nemoteno. Opozarjamo, da je to izredno problematično. Človek, ki ne razume jezika države, v kateri dela, se bo težko sporazumeval s sodelavci, nadrejenimi in strankami,« pravijo v sindikatu.

»Prepričani smo namreč, da so ravno neurejene razmere vzrok velike fluktuacije, saj pošto zapuščajo tudi izkušeni kadri,« so še dodali v Sindikatu poštnih delavcev.

Kot še dodajajo v sindikatu, obljubljeni tečaj za učenje slovenskega jezika, ko vodstvo družbe istočasno ne poskrbi za ureditev razmer z reorganizacijo, izboljšanjem pogojev dela in povišanjem dohodkov, kljub temu, da rezerve obstajajo, vodi v le še večje nezadovoljstvo delavcev in slabšanje kakovosti storitev.

Od vodstva družbe so zato zahtevali, da razpise dopolni s pogojem aktivnega obvladovanja slovenskega jezika. Tudi tako bi namreč po njihovem izkazali resnost namere za čimprejšnjo izpolnitev obljube o prepotrebnih dodatnih zaposlitvah, namesto, da bodo zaposleni obremenjeni še z jezikovnim uvajanjem novih sodelavcev.

Zaradi premajhnega odziva pri nas so se obrnili tudi na tujino

Na Pošti Slovenije na očitke odgovarjajo, da zadnjih nekaj mesecev intenzivno iščejo ustrezne kadre, glede na premajhen odziv v Sloveniji pa so se odločili za iskanje tujih delavcev, s katerimi ima pozitivne izkušnje večina uspešnih slovenskih podjetij, njihova zaposlitev pa bo prispevala tudi k razbremenitvi zaposlenih.

Kot so ob tem poudarili, zakon o zaposlovanju in delu tujcev ne določa obveznosti znanja slovenskega jezika, prav tako tega ne določajo njihovi interni akti. Prav tako sami ne razpolagajo s podatki, da naj v nekaterih poslovnih enotah, kjer že delajo ljudje, ki ne obvladajo slovenskega jezika, delovni proces ne bi potekal nemoteno. Sindikat so pozvali, da jih o takih primerih seznani s konkretnimi podatki.

Sicer pa bodo novo zaposlene iz tujine vključili v program začetne integracije priseljencev, ki omogoča brezplačni program učenja slovenskega jezika, zato sedanji zaposleni ne bodo obremenjeni z jezikovnim uvajanjem novih sodelavcev. Vsekakor pa jim bodo nudili tudi usposabljanje in mentorstvo na delovnem mestu, ki v skladu z določili pravilnika o izobraževanju in razvoju zaposlenih poteka ne glede na to, ali novo zaposleni prihajajo iz tujine ali ne, ter se zaključi s strokovnim izpitom.