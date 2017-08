Hekerji naj bi ukradli za 1,5 terabitov podatkov, nekaj nanizank in scenarijev pa naj bi na spletu tudi že objavili (Igre prestolov zaenkrat še ne). »Pozdravljeni vsi skupaj,« so po poročanju Entertainment Weekly v spletnem sporočilu zapisali hekerji. »Pozdrav vsemu človeštvu. Dogaja se največja kraja informacij v računalniški dobi. Za koga gre? Oh, pozabil sem povedati. Za HBO in Igro prestolov.....!!!!! Lahko se veselite, da ste pionirji, ki ste priča temu. Uživajte in širite naprej,« so v anonimnem pismu novinarjem zapisali hekerji. Grozijo, da bodo objavili še več ukradenega materiala. V HBO-ju so potrdili hekerski napad, natančnejših informacij pa niso podali.

Na HBO so se v zadnjih mesecih zelo namučili, da drobci zgodbe Igre prestolov ne bi prišli v javnost, saj je nanizanka zadnja leta njihov paradni konj. Prvo epizodo sedme sezone si je ob premiernem predvajanju na televiziji ogledalo 12,1 milijona ljudi, še šest milijonov jo je gledalo prek drugih platform.