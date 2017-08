Moja vojska

Pišem z rokami v blatu, moji lasje spominjajo na slamo. Sonce pripeka na razpoke v zemlji, ki tokrat ni vodoravno, ampak navpično postavljena. Zemljo smo dali na steno; steno smo naredili iz zemlje. Že deset dni kopljemo in pacamo, zemlja, pesek, slama, zid, in kmetija je vsa v barvah. V sadovnjaku so namesto gob zrasli šotori. V njih živijo mladi ljudje, ki se ob večerih prhajo pod milim nebom. Včasih pod milim nebom dežuje, v nedeljo je padala toča. Nič ne ustavi mladih ljudi, zjutraj zajtrkujejo kavo in čaj in nato, čeprav neprespani, nadaljujejo mešanje zemlje.