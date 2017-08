Zamisel o gradnji Turškega toka sta Turčija in Rusija po izboljšanju meddržavnih odnosov ponovno obudili lani. Prvotno je Rusija nameravala graditi dve cevi Turškega toka. Gradnjo prve, ki bo kar 900 kilometrov potekala po gladini Črnega morja, je Rusija že začela. Čeprav vstopna točka plinovoda na turških obalah še ni povsem določena, so z ruske strani posebne ladje že začele polagati prve kilometre plinovoda. Ta cev bo služila predvsem oskrbi turškega trga, hkrati pa bo okrepila turški položaj enega od pomembnejših energetskih vozlišč v regiji. Ali bo realizirana tudi druga cev plinovoda, je tačas še nejasno in je predmet širših geopolitičnih in energetskih vprašanj diverzifikacije plinske oskrbe Evrope.

Druga cev, katere potek po Črnem morju je prav tako še odprt, naj bi služila plinski oskrbi jugovzhodne Evrope in tudi drugih evropskih trgov. Ali bo ta cev ruski plin pripeljala neposredno na evropsko ozemlje na bolgarskih obalah, za zdaj še ni jasno. Bolgarija še čaka na odločitev evropske komisije, ali bo takšna de facto ponovitev trase torpediranega Južnega toka sploh odobrena. Minulim težavam pri prenosu ruskega plina se Bolgarija zdaj poskuša izognit