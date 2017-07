Rusija je Združenim državam ukazala, da s 1. septembrom za dve tretjini ali za 755 oseb zmanjšajo število diplomatskega in drugega osebja v njihovih štirih diplomatsko-konzularnih predstavništvih. To je povračilni ukrep Moskve za ameriški izgon 35 ruskih diplomatov decembra lani še v času predsedovanja Baracka Obame ter za nedavno sprejete ameriške sankcije proti Rusiji. Koliko ameriških diplomatov natančno bo moralo zapustiti Rusijo, ni jasno. V vsakem primeru pa gre za največji tovrstni ukrep med državama, ki presega tudi vse tiste iz hladne vojne. Največ diplomatov naenkrat so doslej izgnali leta 1986, ko so ZDA ob vohunski aferi pokazale vrata 55 Sovjetom.

Dve tretjini zaposlenih so domačini

ZDA imajo po ocenah skupno nekaj več kot 1200 uslužbencev na veleposlaništvu v Moskvi ter na konzulatih v Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu in Vladivostoku. Njihovo število bodo morale zmanjšati na 455, da bo enako številu osebja, ki ga ima v ZDA Rusija. To pomeni, da bo moralo oditi kar 755 ljudi. Toda vsi ti niso diplomati, nasprotno. Sodeč po poročilu iz leta 2013 je približno dve tretjini zaposlenih na ameriških predstavništvih v Rusiji ruskih državljanov – to je tehnično in administrativno ter drugo osebje, od tajnic do voznikov. Rusija je sporočila, da se ZDA lahko same odločijo, koga bodo odpustile in koliko od 755 oseb bo Američanov, ki se bodo vrnili domov, koliko pa ruskih državljanov, ki ne bodo šli nikamor, bodo pa ostali brez službe.

Obenem je Rusija z današnjim dnem prepovedala ameriško uporabo dveh diplomatskih poslopij v Moskvi – skladišča ter hiše z okolico, ki je uslužbencem veleposlaništva uradno služila za sprostitev. Tudi to je povračilni ukrep za Obamovo zaprtje ruskih poslopij v bližini New Yorka in Washingtona, kjer naj bi izvajali obveščevalno dejavnost.