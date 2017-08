V nekdanjem grajskem parku na Kodeljevem, ki so ga na ljubljanski mestni občini lani poimenovali Park Antona Codellija, so minuli teden zabrneli gradbeni stroji. Delavci podjetja KPL so začeli s 540.000 evrov vredno investicijo – prenovo tamkajšnjega velikega mestnega igrišča.

Na območju, kjer so do zdaj ob deževnih dneh podobo parka zaradi erozije in zastajanja meteorne vode občasno kazile globoke luže, bodo uredili odvodnjavanje, v predvidoma 120 dneh pa bo tam zraslo sodobno otroško igrišče, ki se bo lahko postavilo ob bok denimo tistemu s svetilnikom v Severnem mestnem parku in tistemu z vodnimi igrali ob Šmartinski cesti.

Na prenovljenem igrišču bodo igrala razporejena glede na starost otrok, eno od igral pa bo posebej prilagojeno za otroke z oviranostmi. Delno jim bodo dostopna tudi preostala igrala, za slepe in slabovidne pa bodo poskrbeli z označevalnimi tablami. žir