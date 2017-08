Na Mestni občini Ljubljana so potrdili, da bodo novi del parkirne hiše Kozolec na Bavarskem dvoru odprli takoj, ko bodo prejeli uporabno dovoljenje. Zanj so sicer zaprosili junija, zdaj pa čakajo, da upravna enota opravi tehnični pregled in odloči o izdaji omenjenega dovoljenja.

Parkirna hiša bi po prvotnih napovedih morala biti odprta že letos spomladi, a zaradi zapleta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja vozniki še danes ne morejo parkirati v novem delu, ploščad nad parkirno hišo pa je ograjena. Kot smo že poročali, je občina že spomladi zaprosila upravno enoto za uporabno dovoljenje, a je nato svojo vlogo marca umaknila.

Na občini so pojasnili, da so to storili, ker upravna enota ni želela razpisati tehničnega pregleda na osnovi priložene dokumentacije. Problem je bil izhod iz garažne hiše, ki je bil po gradbenem dovoljenju predviden kot del večjega paviljona. Občina se na koncu za gradnjo tega paviljona ni odločila in je naredila le pokriti izhod iz parkirne hiše. Na upravni enoti pa so zavzeli stališče, da takšen izhod »ni skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in da je treba za ta del zaprositi za spremembo gradbenega dovoljenja«, so povedali na občini. Spomnimo, večji paviljon si je želel zgraditi nekdanji občinski partner na tem projektu, družba Zil inženiring.

Na občini bi sicer lahko že prej prosili za spremembo gradbenega dovoljenja, vendar tega niso storili, saj so ocenjevali, da to v tem primeru ni potrebno, ker je bilo zgrajeno manj, kot je bilo z gradbenim dovoljenjem dovoljeno, in ni imelo statičnih vplivov na konstrukcijsko zasnovo. Medtem je občini gradbeno dovoljenje že uspelo ustrezno spremeniti.

Na občini so potrdili, da bodo parkirne prostore v novem delu parkirne hiše namenili tudi prodaji. Koliko parkirnih prostorov bo naprodaj in kakšna bo njihova cena, za zdaj niso razkrili. Dejali so, da bodo končne odločitve sprejeli po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Takrat bodo z družbo CGP, ki ji je občina zaupala gradnjo parkirne hiše, napravili tudi končni obračun. Pogodbo s CGP so sicer sklenili v višini 2,86 milijona evrov skupaj z DDV.