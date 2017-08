Mrežo trim stez in otokov, fitnesov na prostem ter otokov z napravami za ulično vadbo bodo v javnem zavodu Šport Ljubljana že prihodnji mesec dopolnili s še enajstimi športnimi otoki, kjer bodo rekreativcem na voljo vse bolj priljubljene naprave za ulično vadbo, v tujini poznano predvsem pod imenom street workout. Eden od načrtovanih otokov bo v celoti prilagojen tudi za vadbo invalidov.

Kot je v imenu Športa Ljubljana ob tem pojasnila vodja športnih programov Urša Fink, so se dela v Dravljah, kjer bodo uredili dva športna otoka, že začela, na preostalih lokacijah pa bodo delavci začeli urejati naprave postopoma in dela končali predvidoma do konec avgusta.

Dravlje, Črnuče, Gameljne

Ob Dravljah, kjer bodo otoke športa umestili ob Kunaverjevo in Pečnikovo ulico, so na seznamu predvidenih lokacij še Črnuče, kjer bo ulična vadba rekreativcem kmalu na voljo ob tamkajšnjem nogometnem igrišču, in Gameljne, kjer bodo otok športa uredili pri pokritem balinišču. Preostalih sedem predvidenih lokacij je znotraj obroča ljubljanske obvoznice in so razporejene na območju od Viča do bežigrajskega naselja BS3 nasproti stožiške dvorane ter od tivolskega parka do Štepanjskega naselja. »Ker so določene lokacije vezane na omejitve glede dovoljenih posegov v prostor, je možna sprememba kakšne lokacije,« je ob tem pojasnila Finkova.

Novega otoka z napravami za ulično vadbo se bodo glede na načrte zavoda tako lahko veselili na primer stanovalci Savskega naselja in obiskovalci bližnjega Severnega mestnega parka za Bežigradom, otok športa pa je predviden tudi ob nastajajočem parku na vogalu Resljeve in Masarykove ceste. Tam je na zapuščenem zemljišču mestna občina ta teden že odstranila kopico oglasnih plakatov, ki so zakrivali pogled na dolga leta zanemarjen vogal, in začela pripravo na rušenje dotrajanega opečnatega zidu.