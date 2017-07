»Nemanja je igralec Manchester Uniteda in igralec Joseja Mourinha. Predstavlja vse, kar si želimo pri nogometašu: zvestost, konsistentnost, ambicioznost in moštveni duh. Zahvalil bi se mu rad za njegovo željo po igranju pri nas, brez tega do prestopa ne bi prišlo. Prepričan sem, da ga bodo soigralci in navijači vzljubili. Dobrodošla, številka 31,« je za spletno stran kluba povedal trener Uniteda Jose Mourinho.

»Zelo sem vesel, da sem se pridružil Manchester Unitedu. Nisem mogel zavrniti priložnosti, da še enkrat delam s Josejem Mourinhom. Užival sem pri Chelseaju, klubu in navijačem bi se rad zahvalil za podporo. Komaj čakam, da z novimi soigralci začnem vaditi,« pa je dejal Matić, ki je v karieri igral za Kolubaro, Košice, Vitesse, Benfico in Chelsea. Londonski klub je za Srba prejel približno 44 milijonov evrov odškodnine.