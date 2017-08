Petindvajsetletni let vezist Maribora Blaž Vrhovec je Ljubljančan z Viča, ki je nogometno pot začel v Svobodi, nadaljeval pa v Slovanu in Interblocku. Ko je prestopil v Celje, je v štirih letih postal eden najboljših vezistov v državi in kapetan kluba ter dobil vabilo v reprezentanco. Poleti lani je odšel v Maribor lačen osvajanja lovorik. Prestop v Maribor je bil zanj precej težji od pričakovanj, saj je potreboval veliko časa, da se je prilagodil zahtevam in standardom v Ljudskem vrtu. Proti Rudarju je dosegel prvi gol v vijoličastem dresu, ki je bil vreden tri točke.

»Kdor čaka, dočaka. Trud se je obrestoval. Tavares mi je spustil super žogo in nato je bilo treba le še zadeti,« je povedal mariborski junak Blaž Vrhovec, ki ga jutri na Islandiji čaka zahtevna evropska preizkušnja proti Hafnarfjordurju.

Če Maribor zmaguje na rutino in izkušnje, Olimpija osvaja točke z atraktivno igro in spektakularnimi goli. Za njih skrbi tudi vezist Goran Brkić, ki je tako kot proti Celju tudi proti Aluminiju z zadetkom s prostega strela usmeril igro Olimpije k zmagi. Šestindvajsetletni defenzivni vezist iz Pančeva v Srbiji, ki je v lanski sezoni igral v BiH za Mladost iz Kakanja, je tudi odličen podajalec iz prekinitev. Po vodilnem golu je prispeval še podajo iz kota za vodstvo z 2:0, kar mu je prineslo drugo mesto na lestvici najboljših igralcev tretjega kroga. Iz tekme v tekmo je bolj konkreten in počasi le upravičuje nošenje dresa z najbolj sveto nogometno številko deset. Olimpija je trenutno bolj navdihnjena, razigrana in učinkovita od Maribora, kar obeta zanimiv boj za naslov prvaka.

1. SNL, 3. krog Izidi 3. kroga: Krško – Triglav 1:1 (0:1), Maribor – Rudar 1:0 (1:0), Olimpija – Aluminij 4:0 (3:0), Ankaran – Domžale 1:3 (1:1), Celje – Gorica 1:0 (0:0). 1. Olimpija 3 3 0 0 9:1 9 2. Maribor 3 3 0 0 5:2 9 3. Domžale 3 2 0 1 8:3 6 4. Rudar 3 2 0 1 5:3 6 5. Krško 3 1 1 1 5:6 4 6. Aluminij 3 1 0 2 4:7 3 7. Celje 3 1 0 2 2:7 3 8. Triglav 3 0 2 1 3:4 2 9. Ankaran 3 0 1 2 2:6 1 10. Gorica 3 0 0 3 1:5 0 Pari prihodnjega kroga, petek ob 18. uri: Aluminij – Celje, sobota ob 16.50: Triglav – Olimpija, ob 20.30: Rudar – Krka, nedelja ob 16.50: Ankaran – Maribor, ob 20. uri: Domžale – Gorica.