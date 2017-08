V tretjem krogu so največ pokazali najboljši trije klubi – Olimpija, Maribor in Domžale. Za najboljšega vratarja smo izbrali Matjaža Rozmana, ki je s štirimi obrambami med najzaslužnejšimi za prvo zmago Celja v letošnji sezoni. Desni bočni branilec Matej Palčič se je proti Rudarju veliko vključeval v napad in sodeloval v akciji za edini gol Maribora, pri katerem je Marko Šuler potrdil sloves komandanta obrambe in najboljšega štoperja v ligi. Čeprav je David Zec iz kranjskega Triglava star šele 17 let, je dobro ustavljal napade Krškega. Jure Balkovec je bil znova gonila sila igre Domžal po levi strani.

Za enajsterico kroga je bila najhujša konkurenca znova v zvezni vrsti. Luka Volarič je z vstopom s klopi dvignil igro Domžal. Goran Brkić je tudi na drugi tekmi v Stožicah spektakularno zadel s prostega strela in odprl pot Olimpiji do zmage. Blaž Vrhovec je povezovanje igre Maribora nadgradil z lepim golom. Nik Kapun je zanesljivo in marljivo igro kronal z evrogolom. Med napadalci sta se najbolj izkazala Miljan Škrbić, ki se je s petim golom v sezoni utrdil na vrhu lestvice strelcev, in Jan Repas, ki je sodeloval pri vseh treh golih Domžal proti Ankaranu.