Oba dolenjska kluba prav posebnih ambicij po uvrstitvi v prvo ligo nimata. Pri Brežicah jim boj za najvišja mesta onemogoča nizek proračun, pri Krki pa dajejo prednost svoji mladinski nogometni šoli. Pri obeh ekipah se nadejajo, da bodo sezono končali vsaj na sredini drugoligaške razpredelnice.

Brežice: Rešuje jih bližina Zagreba

Brežice so v pretekli sezoni pripravile enega najprijetnejših presenečenj v drugi ligi. Ekipa, ki je še predlani nastopala rang nižje, je namreč sezono končala na visokem četrtem mestu, kar ji je uspelo kljub skromnemu proračunu. Ta v novi sezoni ostaja eden najnižjih med vsemi udeleženci v tekmovanju. »Proračun ekipe je okoli 60.000 evrov, kar je petkrat ali šestkrat manj, kot ga imajo nekateri naši konkurenti. Fantje bodo dobili plačane le potne stroške. A imamo srečo, da je v bližini Zagreb, od koder lahko pripeljemo nogometaše, ki na Hrvaškem ne dobijo kluba,« obrazloži športni direktor Brežic – Term Čatež Antoni Brdik.

V izostreni konkurenci bodo Brežičani težko ponovili lanski uspeh. Med drugim jih je po koncu sezone zapustil peti najboljši strelec lige, bosanski napadalec Nedo Turković, ki se jim je pridružil v spomladanskem delu in na desetih tekmah zabil devet golov. »Turkoviću bi morali ponuditi profesionalno pogodbo, vendar pa si klub tega ne more privoščiti. Šel je svojo pot in se zdaj spogleduje z odhodom v Azijo,« priznava Brdik in dodaja, da bi za uspeh štel, če bi sezono sklenili višje od osmega mesta.

Prišli: Jan Račič, Aleš Kožar (oba Krško), Žiga Jurečič (Krka), Marko Trojak (Istra), Danijel Zlatar (Hrvatski Dragovoljac), Mateo Tomiček (Dinamo Zagreb).

Odšli: Roko Puljez, Miroslav Pejić, Pero Gavrić, Tin Martić, Filip Štefković, Nedo Turković.