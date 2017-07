Ker je 22-letni napadalec Andres (doma ga kličejo Andrej) Vombergar pred štirimi meseci skupaj z očetom Markom lojalno obljubil, da bo igral za Olimpijo, je zavrnil precej boljše denarne (milijonske) ponudbe iz rodne Argentine, Čila in Evrope. »Ko je prišel Mladen Rudonja v Argentino in predstavil projekt, mi je bil takoj všeč, zato sem zavrnil vse druge ponudbe. V Ljubljano sem prišel z željo, da postanem z Olimpijo prvak. Že od otroštva sanjam, da bi zaigral tudi za slovensko reprezentanco. Tukaj bom bolj na očeh selektorja, kot če bi igral v Argentini. A najprej moram dobro igrati v Olimpiji,« je povedal Andrej Vombergar. Je v Argentini rojeni otrok slovenskih staršev (predniki prihajajo iz Gorenjske in okolice Ljubljane), ki odlično govori slovensko, saj je v Buenos Airesu vsako soboto hodil v slovensko šolo. Po izobrazbi je klasični napadalec (v minuli sezoni je v drugi argentinski ligi dosegel 13 golov) in Olimpija takšnega tipa robustnega igralca trenutno nima v ekipi.

Olimpija še čaka na certifikat iz Argentine, da bo lahko zaigral za Ljubljančane. S tribune si je ogledal dve tekmi Olimpije, s trenerjem Igorjem Bišćanom komunicira v angleščini, ker hrvaško ne razume dobro. »Igralci Olimpije so me presenetili z visoko ravnijo tehničnega znanja. Tudi taktično igrajo drugače, kot sem bil vajen doslej. V Argentini se igra bolj na moč. V Sloveniji se bom lahko veliko naučil. Ko sem v klubu rekel, da grem igrat v Slovenijo, niso mogli verjeti, a sem jim pojasnil, da je to moja želja. Tukaj so korenine moje družine, stric in teta živita v Ljubljani, zato bo prilagajanje na novo okolje lažje,« je pojasnjeval Vombergar, ki je izjemno simpatičen fant.