Branilec naslova v teku na 800 metrov in svetovni rekorder je prek družbenega omrežja twitter sporočil, da je žalosten in razočaran, da mora izpustiti SP, ki se začne 4. avgusta. Osemindvajsetletni atlet je osvojil zlato na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu in prav tako na lanskih OI v Rio de Janeiru. Pred petimi leti je na OI postavil tudi svetovni rekord, ko je razdaljo pretekel v času 1:40,91. Za zdaj je edini, ki se je spustil pod mejo 1:41 minute.

Its sad and disappointing to announce my no show in the forthcoming #london2017 WC due to a quad muscle strain. pic.twitter.com/bdM0Zi4QCd