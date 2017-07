Steklarna Hrastnik je v prvih šestih mesecih leta ustvarila dobrih 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Že sedmo leto zapored so tako znova izboljšali vse kazalnike poslovanja, pri čemer najbolj izstopa dobiček, ki je v prvem polletju znašal dobrih 5 milijonov evrov in je bil skoraj za petino večji kot v primerljivem obdobju lani. Pričakujejo, da bodo podobno ambiciozno posli tekli tudi v drugi polovici leta, prodaja predvsem nišne embalaže za parfume in kozmetike pa naj bi jim prinesla prav tako rekordnih 58 milijonov evrov prihodkov in slabih 10 milijonov evrov dobička.

Partner skrbi za dekoriranje stekla A čeprav se je skupina v zadnjih sedmih letih, odkar jo vodi generalni direktor Andrej Božič, izkopala iz rdečih številk, ki so segle vse do 5 milijonov evrov izgube, je Steklarna Hrastnik še vedno premajhna riba, da bi lahko sama konkurirala steklarskim velikanom. Zato je bila nujna odločitev po združevanju s tujimi partnerji, s katerimi bodo zgradili holding in tako lažje parirali konkurenci, je prepričan Božič. Prvi projekt v okviru »zavezništva« je zato gradnja nove tovarne na Poljskem, ki jo bodo gradili skupaj s partnerjem, ki skrbi za dekoriranje stekla. Podrobnosti o začetku naložbe bodo sicer znane v jeseni, je povedal Božič, jasno pa je, da so zemljišče že kupili, da bo naložba stala okoli 70 milijonov evrov in da jo bo v 60 odstotkih krila hrastniška steklarna. V novi pametni tovarni bodo lahko proizvedli do 350 ton stekla na dan, kar bi jim v niši premium embalaže za parfume in kozmetiko prineslo vodilno pozicijo na trgu, je samozavesten Božič, ki sicer več priložnosti na Poljskem vidi v proizvodnji nekoliko cenejših steklenic, ki bi jih prodajali na ruski, skandinavski in baltiški trg, medtem ko se bo hrastniška ekipa ob že omenjenih trgih še naprej osredotočala na Anglijo, Irsko, Francijo, Italijo, Španijo in Bližnji vzhod.