Independent poroča, da je to za topničarje »pomemben in napreden korak«. »Kjerkoli bo to mogoče, bomo našo žensko ekipo naslavljali preprosto Arsenal. To je jasen znak enotnosti, ki je skladen s sodobnim načelom enakosti. Na ta način želimo odpreti novo poglavje v naši ženski nogometni zgodovini.« Letošnja sezona sicer obeležuje 30 let, odkar je bila sestavljena ženska ekipa, igralke Arsenala so doslej osvojile 43 pomembnih trofej.