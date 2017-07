»Po končanem drugem ciklu pripravljalnega obdobja smo na žalost morali znižati število igralcev. Glede na to, da se reprezentanci jutri pridružita Goran Dragić in Žan Mark Šiško, bi bilo število igralcev na treningih previsoko. Odločili smo se, da priprave zapustita Blaž Mahkovic in Luka Rupnik. Ob tej priložnosti se obema iskreno zahvaljujem za njun doprinos reprezentanci, trdo in profesionalno delo ter željo, ki sta jo pokazala na treningih. Odločitev je bila zelo težka. Prepričan sem, da bosta igralca tudi v prihodnjih akcijah del reprezentančne zgodbe,« je dejal Kokoškov.

Na seznamu kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 31. avgusta, tako ostaja sedemnajst košarkarjev, na eurobasket pa jih bo odpotovalo dvanajst. Slovenijo naslednja pripravljalna tekma čaka v petek, 4. avgusta. V Mariboru se bo srečala z Madžarsko, dva dni pozneje pa še s Češko.