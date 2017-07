»Primer je zaključen, bila sem oproščena. Končno,« je sporočila ameriška komičarka, ki je zaradi »ogabne in žaljive« fotografije izgubila službo na CNN-u ter več projektov, sodelovanje z njo pa so prekinili številni sponzorji.

56-letna Griffinova se je kmalu po objavi fotografij opravičila in priznala, da je prestopila mejo. »Razumem, kako je ta podoba razburila mnoge. Ni bilo smešno. Prosim vas za odpuščanje. Naredila sem napako,« je takrat dejala v solzah. A za ameriško tajno službo opravičilo ni bilo dovolj, zato so sprožili preiskavo. »Preiskati moramo vsak primer, ki bi lahko veljal za grožnjo. Na žalost ne moremo vedeti, kakšen je namen tistih, ki podajajo takšne izjave,« so takrat zapisali.

V začetku junija je odvetnica komičarke dejala, da je šlo v tem primeru za svobodo govora in umetniško izražanje. »Kathy Griffin ima pravico, da se javno norčuje iz predsednika,« je poudarila Lisa Bloom. Številni njenega napada niso videli tako – med prvimi sta ga obsodila Donald in Melania Trump, kasneje pa se je prek twitterja oglasila še Chelsea Clinton, hči Billa in Hillary Clinton: »Šale o umoru predsednika niso nikoli smešne.«