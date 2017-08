Geberit, vodilni inovator na področju sanitarne tehnike, se zaveda, kako je poleg higiene pomemben tudi dizajn, zato ponuja elegantne rešitve za breznivojske pršne prostore, ki predstavljajo enega največjih trendov v moderni kopalnici. Prav posebno doživetje Geberit ponuja z inovacijo – novo površino za prhanje Geberit Setaplano. Talna pršna plošča je preprosta in elegantna, tako da polepša vsako kopalnico, poleg tega zaradi enakega nivoja s tlemi omogoča popolno svobodo pri opremljanju.

Higienična in nedrseča površina

Očarala vas bo na prvi pogled in na prvi dotik. Narejena je namreč iz posebne mineralne mase, zaradi katere je površina svilnato mehka in ne drsi. Hkrati pa je izjemno higienična, saj zelo odporna površina brez por in robov omogoča enostavno čiščenje, poseben lovilec las pa poskrbi, da je zamašitev odtoka le še preteklost. Pršna plošča omogoča popolno svobodo pri opremljanju kopalnice, saj ne omejuje razporeditve z robovi, odtok pa je postavljen ob rob plošče, kar daje več prostora za gibanje in preprečuje zastajanje vode. S pomočjo Geberitove pametne rešitve se med prhanjem počutite kot v prestižnem spaju ali kot v elegantnem bungalovu na rajskem otoku.