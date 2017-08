Zakaj si torej ne bi privoščili dobro organiziranega prostora, v katerem lahko shranite obutev, dežnike, ključe in vse tiste nujne drobnarije, ki vam jih ne bo treba več iskati? Predstavljamo vam sedem elementov, ki jih potrebuje vsaka dobro urejena predsoba.

Kam z dežnikom? Prva stvar, ko pridete domov z mokrim dežnikom, je, da ga hočete odložiti. A vam z njim, medtem ko od njega kaplja, ni treba zakorakati do kopalnice ali balkona. Odložite ga v za to namenjeno stojalo. Namesto tovarniškega izberite kakega posebnega, denimo glinasti lonec ali keramični vrč. Poskrbite le, da je alternativno stojalo dovolj visoko, da ustreza različno dolgim dežnikom. Če je predsoba dovolj široka, lahko vanjo vgradite tudi posebno držalo za več dežnikov.

Zapiski na steni Tabla za pisanje s kredo ali flomastrom na steni predsobe je odlična rešitev, da družinske člane spomnite na zdravniške preglede, pomembne telefonske številke in druge obveznosti. Nanjo lahko pritrdite tudi koledar, na katerem z markerjem ali samolepilnimi listki označite pomembne datume.

Obvezni obešalnik Obešalnik je nujni element vsakega predprostora. Pa ne mislimo na tistega, na katerega obešamo odložena vrhnja oblačila, ampak na kljukice, ki služijo za obešanje avtomobilskih ključev ali kletnih ključev, pasjih povodcev, nakupovalnih vrečk, nahrbtnikov, kap, šalov in še česa. Lepo oblikovane obešalnike s kljukicami najdemo v vsakem pohištvenem centru, lahko pa se poigramo z idejami in jih izdelamo sami. Poskrbite tudi za najmlajše in jim namenite poseben obešalnik na njim dostopni višini.

Zrcalce, zrcalce na steni, povej … Obesite v predsobo ogledalo, da lahko v njem preverite svoj videz, preden odhitite z doma. Če imate prostor, je priporočljivo izbrati ogledalo do tal, da se v njem vidite v celoti. Bodite ustvarjalni in na stene namestite več ogledal različnih velikosti ali oblik – tako tudi razsvetlite predprostor, ki je običajno brez oken in zato precej temačen.

Pametno shranjevanje Vseh stvari, ki jih hranimo v predsobi, pač ne moremo obesiti ali odložiti v košare. Med predmeti, ki nam povzročajo največ preglavic pri shranjevanju, so čevlji – še posebno ko gre za veččlansko družino. Če jih pustimo na tleh, nam zavzamejo dragoceni prostor, zato namesto klasične omarice za čevlje razmislimo o policah, na katere jih lepo razmestimo. Dodajte še prostorček za sončna očala, telefone, pošto in drobiž. Na posebno polico lahko odlagate še vrečke ali aktovko za prenosnik.

Sedež za obuvanje Najbrž si čevljev ne obuvate stoje, zato je v predprostor dobro umestiti klopco, kamor družina sede. V trgovinah s pohištvom najdete vrsto klopi različnih dizajnov – izberite takšno s predali za shranjevanje. Ali pa v starinarnici ali na sejmu starin poiščite staro klop, pod katero spravite pletene košare, ali skrinjo, v kateri lahko hranite različne drobnarije.