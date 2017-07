Prvenstvo v madžarski prestolnici bo ostalo v najlepšem spominu ameriškim plavalcem, saj se v domovino vračajo z 18 zlatimi medaljami. Že v soboto je bil junak s tremi zlatimi medaljami Caeleb Remel Dressel, še eno več pa so njegovi rojaki osvojili na zadnji dan tekmovanja, ko je izstopala komaj 20-letna Lilly King. Plavalka iz Indiane se je včeraj v bazenu počutila izvrstno, saj je poleg osvojitve dveh odličij najžlahtnejšega leska postavila tudi dva svetovna rekorda. Na 50 metrov prsno je s časom 29,40 sekunde za osem stotink sekunde popravila najboljšo znamko Litovke Rute Meilutyte iz Barcelone leta 2013, novega rekorda pa se je veselila tudi z reprezentančnimi kolegicami v štafeti 4x100 mešano. »Zelo sem vesela, saj sem kljub koncu tekmovanja še zmogla zbrati moč za odličen dosežek,« je dejala Lilly King. Američani so prvo mesto zasedli tudi v moški štafeti in na 400 metrov mešano, kjer je zmago z naskokom slavil Chase Kalisz. Triindvajsetletnik je pred tem zmagal tudi na 200 metrov mešano in postal prvi tekmovalec po rojaku Ryanu Lochteju in prvenstvu 2011, ki je dobil obe mešani disciplini.

Za nov val navdušenja v novi Donavski areni je poskrbela Katinka Hosszu. Domača junakinja je prepričljivo slavila zmago na 400 metrov mešano, s čimer je ubranila naslov in osvojila še drugo zlato v domači dvorani. Na 50 metrov prosto je vlogo glavne favoritinje potrdila Sarah Sjöström. Švedinja, ki je v soboto na 50 metrov delfin postavila nov svetovni rekord, je bila za svojo tretjo zlato medaljo na prvenstvu hitrejša od Nizozemke Ranomi Kromowidjojo in Američanke Simone Manuel. Velja omeniti, da je v Budimpešti potekalo tudi svetovno prvenstvo v vaterpolu, na katerem so v sobotnem finalu naslov osvojili Hrvati, ki so z 8:6 (4:0, 0:2, 2:2, 2:2) premagali domačo reprezentanco.