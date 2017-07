Bi se zaposlili v SV?

Slovenska vojska se zaradi izrazito pospešujoče negativne fluktuacije kadra leta 2020 utegne znajti v resnih težavah. Medtem ko je aktualna vladna ekipa solidno poskrbela za socialne pravice in plače policistov, ki so pri nedavnem spreminjanju zakonodaje o njihovih nalogah in pooblastilih pridobili še pravico do uporabe vojaške opreme in vozil v primeru povečane nevarnosti terorističnih napadov, se vladniki z vojsko ukvarjajo precej površno in z veliko mero nerazumevanja. Denar, za katerega je Slovenska vojska, ker da ga nujno potrebuje za obstoj, prosila lani, jim je vlada zagotovila prek v prihodnost razpotegnjenih intervalov šele letos.