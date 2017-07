Gruzijsko-ameriške vojaške vaje potekajo v luči prizadevanja kavkaške države za članstvo v zvezi Nato. Danes naj bi v Tbilisi z obiska baltskih držav dopotoval tudi ameriški podpredsednik Mike Pence in jih podprl ob nedvoumnem nezadovoljstvu Moskve, ki močno nasprotuje širitvam severnoatlantske vojaške zveze proti njenim mejam, ki poteka od sprejema Poljske, Češke in Madžarske leta 1999. Gruzijski obrambni minister Levan Izoria je na začetku vaj, poimenovanih Plemeniti partner 2017, dejal, da pomenijo jasno podporo Natovih članic Gruziji, ki se je pred devetimi leti zapletla v kratkotrajno vojno z Rusijo zaradi Južne Osetije in Abhazije – območij, ki jih večina mednarodne skupnosti dodeljuje Gruziji, dejansko pa sta ostali samooklicani republiki pod moskovskim patronatom.

Na vajah poleg 800 gruzijskih in 1200 ameriških vojakov sodeluje tudi 400 pripadnikov oboroženih sil Slovenije, Nemčije, Turčije in Velike Britanije ter še dveh pretendentk za članstvo v Natu, Ukrajine in Armenije. Pencova celotna turneja je namenjena izkazovanju ameriškega zavezništva z državami, ki jih skrbijo ruske geopolitične namere po aneksiji Krima in obnašanje v ukrajinski krizi nasploh.

Včeraj se je že ustavil v Estoniji, kjer bo danes obiskal vojake, ki sodelujejo v operaciji Okrepljena prednja prisotnost, v okviru katere je Nato v baltskih državah in na Poljskem namestil štiri bataljone, da bi okrepil svojo navzočnost na vzhodnih mejah zavezništva. V Talinu se bo z estonskim premierjem Jürijem Ratasom tudi pogovarjal o možnostih namestitve ameriškega protiraketnega obrambnega sistema v tej baltski državi, po obisku Gruzije pa bo pripotoval še v najmlajšo članico Nata Črno goro, kjer se bo v sredo udeležil posebnega zasedanja Jadranske listine, pobude iz leta 2003, ki je v Tirani združila Hrvaško, Albanijo in Makedonijo z ZDA v težnji za članstvo v Natu, pozneje pa sta se ji pridružili še BiH in Črna gora. V statusu opazovalca se bo vrha pobude udeležil slovenski premier Miro Cerar. agencije