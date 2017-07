Jože Novak je nekdanji predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada, ki se je zadnji dve leti na finančnem ministrstvu intenzivno ukvarjal s posodobitvijo sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Zakon morajo potrditi še poslanci, predvidoma naj bi začel veljati konec leta. Že zdaj pa je jasno, da nepremičninskega davka v mandatu Cerarjeve vlade še ne bo. Med drugim nas je zanimalo tudi to, kako bo nova zakonodaja vplivala na obdavčitev cerkvenih nepremičnin in upravičence do socialnih prejemkov.

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prinaša tri novosti. Prva je ta, da se uporabljajo podatki, ki so že na voljo, druga, da se skoraj vsi modeli posodabljajo oziroma nadomeščajo, tretja pa, da se uvajajo postopki pritožb oziroma vključenost javnosti, predvsem lastnikov nepremičnin. Že po zdajšnjem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin je treba vsake štiri leta preveriti modele vrednotenja zaradi sprememb na trgu ali pojava novih podatkov o nepremičninah. Geodetska uprava se je preveritve modelov že lotila. Ko so se na finančnem ministrstvu pod drobnogled vzeli dosedanji modeli, so namreč ugotovili, da nekateri zelo dobro delujejo, kot so denimo modeli vrednotenja stanovanj in kmetijska zemljišča. Nekateri modeli vrednotenja pa so šibki, kot je na primer vrednotenje hotelov in stavbnih zemljišč. Tako bo namesto 21 po novem 17 modelov.

Na geodetski upravi se je na oddelku množičnega vrednotenja zmanjševalo število zaposlenih. Najprej bodo poiskali notranje rezerve ne samo znotraj okoljskega ministrstva in geodetske uprave, ampak celotne državne uprave. Nekatere strokovnjake pa bodo na novo zaposlili. Tako je prihodnje leto in leta 2019 predvidenih okoli deset novih zaposlitev, drugo bodo prerazporeditve iz državne uprave.

Predlog zakona predvideva, da se vrednotijo vse nepremičnine, samo vrednotenje nepremičnin pa še ne pomeni nobene odločitve o davku. Z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin se ugotavljajo le vrednost nepremičnin. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ni dajatev, ki bi se plačevala državi, ampak je prihodek občinskih proračunov. Kako naj se v prihodnje posodobi sistem obdavčitev nepremičnin za potrebe občin, pa se bodo na vladi še dogovorili.

Za sakralne objekte ne. Ta oprostitev je določena zakonsko, kot so tudi nekatere druge izjeme. To nadomestilo bo veljalo vsaj še dve leti. V sistemu množičnega vrednotenja se bodo nepremičnine v lasti Cerkve ocenjevale tako kot za vse druge lastnike nepremičnin. Zemljišča se bodo vrednotila po namenski rabi: gozdovi po modelih za gozdove, kmetijske površine po modelih za kmetijska zemljišča, sakralni objekti po modelih za družbeno infrastrukturo, preostale stavbe pa po modelih za stavbe glede na njihovo dejansko rabo.

Sama določitev vrednosti nepremičnine neposredno ne določa pravic, dajatve ali obveznosti lastnika. Za te upravičence je pomembno, da jim novi zakon omogoča, da lahko sodelujejo pri določanju vrednosti nepremičnine, kar jim je bilo do zdaj onemogočeno. Lastniki bodo tako lahko uveljavili posebne okoliščine, če so nastale nepredvidene razmere, kot je denimo to, da je njegova hiša komaj vredna besede hiša. Gre tudi za primere, ko imajo nekatere starejše stavbe težave z omejeno uporabo bodisi zaradi varnosti bodisi funkcionalnosti (kot so na primer sanitarije zunaj bivalnih prostorov). V takšnih primerih se bo vrednost nepremičnine znižala, seveda če bodo posebne okoliščine dokazane. Kako se bo uporabljala vrednost nepremičnin za socialne transferje, pa je stvar predpisov, ki ta upravičenja urejajo.