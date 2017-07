Francoski predsednik Emmanuel Macron se je odločil za nacionalizacijo ladjedelnice Saint-Nazaire, kar je presenečenje, saj je doslej zagovarjal liberalno gospodarsko politiko, krepitev EU, evropski protekcionizem in globalizacijo. Zdaj hoče namreč Italijanom preprečiti, da bi se povsem polastili te pomembne ladjedelnice ob Atlantiku, ki ima 2700 zaposlenih, skupno pa omogoča delo 7000 Francozom. Macron se sklicuje na strateški pomen ladjedelnice, ki lahko izdela tudi letalonosilko.

Za Tržačani se skrivajo Kitajci

STX, njen dosedanji večinski lastnik iz Južne Koreje, je v stečaju, a ne zaradi Saint-Nazairja, kjer imajo za velikanske ladje za turistična križarjenja naročila za deset let vnaprej, in to v višini 14 milijard evrov. Ker pa ladjedelnica vendarle ne prinaša velikega dobička, se je za nakup zanimala samo tržaška družba Fincantieri, ki je v Evropi prva v izdelovanju ladij in si prizadeva na tem področju ustvariti monopol. Prav zato, da slednjega prepreči, bi bil Bruselj lahko prizanesljiv do Macronove odločitve.

Vsekakor bi Fincantieri, ki ga obvladuje italijanska država, v primeru prevzema lahko čez nekaj let nekatera naročila za Saint-Nazaire prenesel v Italijo ali na Kitajsko, kjer so plače nižje. Macron naj bi se tudi bal, da bi se Kitajci, ki so pomemben partner Tržačanov, polastili francoske tehnologije za izdelavo ladij. Ravno pred nekaj tedni je Nemčija uvedla večji nadzor nad investicijami iz neevropskih držav, potem ko so se lani Kitajci s prevzemom nemškega podjetja Kuka polastili vrhunske tehnologije na področju izdelave industrijskih robotov.

Najbrž pa gre v Saint-Nazairju samo za začasno nacionalizacijo, ki bo državo stala 80 milijonov evrov (ladjedelnica je poceni kljub veliki proizvodnji). Šlo naj bi namreč res samo za to, da vlada prepreči, da bi Fincantieri postal večinski lastnik, ne pa za to, da bi Macron nenadoma postal socialist. Nasprotno, v resnici namerava izvesti kar nekaj privatizacij. A obenem ostaja zvest francoski tradiciji močne države, ki jo je pripravljen uporabiti, kadar se mu zdi to potrebno.