Najnovejša pridobitev na Kaninu je z jeklenico zavarovana družinska planinska pot. Speljana je iz 2295 metrov visokega Sedla, kamor se je moč pripeljati s štirisedežnico Prevala.

»Pot je dolga 560 metrov in je ves čas proti melišču pod Prestreljeniškim oknom varovana. Od tod je moč nadaljevati pot še sto metrov višje proti Oknu, ali pa se vrniti po poti proti zgornji postaji krožne kabinske žičnice. Obiskovalci so med hojo k jeklenici pripeti z varovalom. Med potjo morajo premagati tudi šest metrov dolg odsek po klinih. Tudi tu je poskrbljeno za varovanje. Naša nova pridobitev je dobila oceno A in je primerna tudi za otroke od desetega leta, seveda v spremstvu staršev ali skrbnikov,« je povedal Marijan Skornišek, v. d. direktorja Sončnega Kanina.

Za novo pot vlada med obiskovalci Kanina veliko zanimanje. Za vzpon pri Sončnem Kaninu priporočajo varovalno opremo s čelado, ki si jo lahko obiskovalci sposodijo v restavraciji Prestreljenik na Kaninu, lahko pa se odločijo tudi za vodnika. Ferato je projektiral Franci Hosnar v sodelovanju z Damjanom Sovdatom.

»Prva družinska varovana pot na Kaninu je dodatna popestritev ponudbe. K tej spada še naravoslovna učna pot, ki smo jo obnovili in opremili z informacijskimi tablami. Dolga je približno kilometer, postavljenih pa je šest tabel, na katerih obiskovalci lahko preberejo o znamenitostih pokrajine na Kaninu, med drugim se seznanijo z legendo o nastanku Prestreljeniškega okna,« je še povedal Skornišek in poudaril, da so s poletnim obiskom zelo zadovoljni: »Poletno sezono smo začeli 2. junija in že prvi mesec, čeprav smo obratovali samo ob koncih tedna, prepeljali 1600 potnikov. Zdaj obratujemo vsak dan med 8. in 17. uro, na dan pa imamo v povprečju 300 obiskovalcev. Obratuje tudi štirisedežnica Prevala in zelo dober obisk imamo v restavraciji Prestreljenik, kamor nekateri iz doline prihajajo med vršace samo na kosilo.«

Obnova tovorne žičnice Pri Sončnem Kaninu tudi sicer ne držijo križem rok. S polno paro njihovi delavci obnavljajo tovorno žičnico proti Domu Petra Skalarja. Te dni so dobili vlečno vrv, zamenjali pa so tudi stebre. Dela naj bi končali v štirinajstih dneh. Zatem pa bo stekla težko pričakovana popotresna obnova planinskega doma. Sončni Kanin se bo lotil tudi že prej načrtovane obnove dvosedežnice Graben, ki bo pripravljena do začetka zimske sezone.