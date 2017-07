Poljak David Kubacki je zmagal tudi na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Potem ko je bil najboljši na domačih tleh v Wisli, je slavil tudi na preizkušnji pred 5000 gledalci v Hinterzartnu v Nemčiji. »Trenutno skačem zelo dobro. Očitno se mi obrestuje dobro delo v minulih mesecih. A izboljšati moram še veliko stvari, da bom tudi pozimi skakal na visoki ravni,« je povedal 27-letni David Kubacki, ki je imel najdaljša skoka v obeh serijah. Nasploh so bili Poljaki razred zase, saj se jih je kar šest uvrstilo med najboljših deset.

Slovenija je z izjemno Petra Prevca nastopila z ekipo B, najboljši pa je bil Rok Justin na 13. mestu. Prevc je bil 26., kamor je nazadoval s 16. mesta po prvi seriji. Potem ko je to počel že na treningu, je tokrat še na tekmi preizkušal nove smuči. Namesto s smučmi proizvajalca Slatnar je tekmoval na smučeh fischer. V slovenski reprezentanci zatrjujejo, da to še ne pomeni, da bo zamenjal proizvajalca smuči, ampak v skladu z dogovorom na treningih in tekmah preizkuša vso možno opremo, kar bo počel do konca avgusta. Prevc ima trenutno največje težave ob prehodu na odskočno mizo. Strokovno vodstvo zaskrbljene navijače miri, da je prišel na tekmo iz polnega treninga, saj edini iz ekipe A ni bil na počitnicah. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo 12. avgusta v Courchevelu v Franciji.