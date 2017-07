Edi Berk, arhitekt po izobrazbi, se je že takoj po študiju usmeril na področje grafičnega oblikovanja vidnih sporočil in vodenja celotnih projektov. Ustanovil je Studio Krog, ki se mu je pridružil arhitekt Andrej Mlakar, s katerim sta ustvarila blagovno znamko za oblikovanje vidnih sporočil in projektiranje arhitekture, ki je na trgu že 35 let. Edi Berk ustvarja na področju oblikovanja znakov, celostnih grafičnih podob, blagovnih znamk, letnih poročil, katalogov, knjig, koledarjev, plakatov, poštnih znamk, spominskih kovancev, bankovcev, etiket, embalaže… Oblikovanja vseh teh nalog se loti zavzeto, premišljeno in konceptualno. Sam pravi: »Vidna sporočila morajo biti intelektualne nadgradnje abstrahirane esence naročnikovih potreb ali bogate pripovednosti pri ilustrativnih različicah.«

Med njegovimi številnimi naročniki so tudi Ljubljanski sejem, Pomurski sejem, Vino Slovenija Gornja Radgona, Mestno gledališče ljubljansko, Vinska družba Slovenije, Združenje bank Slovenije, Pravna fakulteta v Ljubljani, Hotel Mons, Univerzitetna knjižnica Maribor in veliko drugih. Pri ustvarjanju ga vodi končni cilj, o katerem pravi: »Rezultat naj vedno pripoveduje še neko vzporedno zgodbo ali naj ima temeljna izhodišča, ki so brezčasna, nas kot ljudi definirajo, utemeljujejo našo preteklost in sopostavljajo temelje za prihodnost. Trenutni efekt ni stvar mojega interesa, temveč dobra globlja zgodba, ki bo zapisana večnosti.«

Dela Edija Berka so objavljena v več kot 180 strokovnih knjigah in revijah po svetu, njegova dela so bila uvrščena na več kot sto strokovnih razstav: v New Yorku, Tokiu, Londonu, Parizu, Varšavi, Richmondu, Brnu, Monsu, Tojami, Ciudadu de Mexicu, Moskvi, v Sloveniji in drugje. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade.

Slovenski kulturni center, Marof in leksikon

Znak Slovenskega kulturnega centra Berlin je dvojna črka S. Ta je oblikovana v sozvočju dveh oblik, ki bivata sočasno v istem kulturnem prostoru; v tem primeru v Berlinu. Simbolno predstavljata sobivanje kulturne vsebine in prostora. Podoba znaka opiše krivuljo, ki je zaokrožena in harmonična, kar je lastnost umetnosti, v svoji zaokroženi formi pa pripovedna za različne umetnostne zvrsti.

Blagovne znamke najkakovostnejših vin so poimenovane po legah, kjer pridelujejo grozdje za ta vina. Enostavnost v kakovosti in izbira tipografije s finimi in elegantnimi črkami samo v črni barvi sporočata, da je v steklenici Marof tudi fino in elegantno vino. Dodani sta posebnosti, izbočenje znaka Marof v slepem tisku in 3D-lak za vinogradniške lege. Zaključna poudarka sta letnica trgatve in pika v rdeči barvi.

Za ovitke Slovenskega velikega leksikona v dvanajstih knjigah je uporabljeno slikovno gradivo, ki je objavljeno v notranjosti knjig. S fotografijami je ustvarjen mozaik slik na naslovnicah, hrbtih in zadnjih straneh ovitkov. Slike na naslovnicah, ki so premišljeno uvedene v hrbte in zadnjo stran ovitkov knjig, so razporejene na takšen način, da se v zloženih hrbtih vseh knjig pojavi nov trinajsti mozaik slik.