Mobilni telefoni so postali pravi delovni stroji. Imajo zmogljive procesorje in več delovnega spomina kot nekateri še ne tako stari namizni računalniki. Vendar je telefon še vedno telefon, pa čeprav je postal pameten, saj je klasičen računalnik še vedno glavno orodje za resnejše delo – kljub temu da se je ločnica med tema dvema razredoma naprav že zelo zabrisala. Zdaj pa je tu postaja dex, ki običajen telefon nadgradi do te stopnje, da je z njim mogoče opravljati tudi vsa tista opravila, ki so običajno rezervirana za računalnike.

Koncept samsung dex je sila preprost. To je postaja, ki ponuja vse potrebne vtiče, da nanjo priklopimo računalniški zaslon, tipkovnico, miško in vse druge drobnarije, ki jih sicer potrebujemo. V trenutku, ko vanjo vstavimo še ustrezen mobilni telefon, vsi ti priključki dobijo življenje. Telefon postane medij, do katerega ne dostopamo več s pomočjo zaslona na dotik, temveč z vsemi omenjenimi priključki.

Predstavljajte si: zjutraj se zbudite, s telefonom malce povohate družbena omrežja, se nato napotite do delovne mize, priklopite telefon v dex in se lotite priprave obširnega besedila. Nato se odpravite v pisano, s seboj pa vzamete le telefon, na katerem je gradivo. Tam ponovno priklopite telefon v drug dex in preprosto nadaljujete delo. Na enem mestu imate torej poenoteno vse potrebno gradivo. Samsungova filozofija tega izdelka je, »pustite računalnik za seboj«, saj menijo, da bo tovrstna raba telefona povsem zadoščala potrebam večine ne pretirano zahtevnih uporabnikov.

Izkušnja Uporaba je izredno preprosta. Ko telefon priklopimo, nas na računalniškem zaslonu pozdravi okolje, ki zelo spominja na klasične windowse (čeprav seveda uporabljamo vizualno prilagojen operacijski sistem android, ki deluje na telefonu). Izkušnja sicer ni povsem enaka kot na računalniku. Vseeno je občasno čutiti določeno zakasnitev med ukazom in izvedbo, ampak to je zelo zanemarljivo. Prek namizja lahko dostopamo do programov microsoft office in še do nekaj drugih prilagojenih aplikacij. Teh sicer za zdaj še ni ravno na pretek. Mobilni telefon medtem počiva v dexu in še vedno ohranja vso svojo primarno funkcionalnost – torej, še vedno se lahko odzivamo na klice oziroma SMS-sporočila. Ko želimo delo prekiniti, ga preprosto odklopimo.