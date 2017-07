»Našli smo odlične sinergije, ekipo in kulturo. S tem lahko delamo zelo učinkovito, zato smo pomislili, da bi združili moči,« je po objavi prevzema enega prvih slovenskih zagonskih podjetij, Zemante, dejal Ori Lahav, soustanovitelj podjetja Outbrain, vodilnega na področju personaliziranih vsebin. Podjetji sicer v istem segmentu delujeta zadnji dve leti, nekaj časa so bili celo neposredni konkurenti, lani pa so začeli sodelovati. Z Zemantino platformo za avtomatski zakup domorodnega oglaševanja in Outbrainovo platformo za priporočanje vsebin ustanovitelji obeh podjetij verjamejo, da bodo začeli pisati novo obdobje avtomatiziranega digitalnega oglaševanja.

Gre namreč za trend, ki mu sledijo vsi v oglaševalski industriji, zato trg v prihodnjih treh letih obeta strmo rast. Po ocenah poznavalcev bo že leta 2021 vreden vsaj 36 milijard dolarjev in bo zajemal tri četrtine oglaševalskega kolača. »Zemantino ekipo vidimo kot dober razširitveni del našega razvojnega centra v Izraelu,« je o prednostih slovenskega zagonskega podjetja za podjetje z okoli 600 zaposlenimi povedal soustanovitelj podjetja, ki ima pisarne domala po vsem svetu. Slovenskega (poslovnega) okolja sicer ne poznajo, se pa veselijo vseh novih navez, je dodal Lahav.

Največji izziv bo usklajevanje v veliki organizaciji

»V zadnjih dveh mesecih, odkar sodelujemo še tesneje, smo ugotovili, da si delimo veliko podobnih pogledov na razvoj, talente, sposobnosti, inženirstvo. In to celo bolj, kot smo pričakovali, saj smo imeli Outbrain za korporacijo, čeprav v resnici delujejo kot start up,« pravi soustanovitelj Zemante Andraž Tori, ki bo še naprej vodil pisarno v Ljubljani. Življenje v start upu, ki ga je Tori ustanovil z Boštjanom Špetičem, se tako ne bo spremenilo, saj bodo še naprej delali kot samostojno podjetje. Po drugi strani pa bodo spremembe vendarle velike, je nekoliko v smehu nadaljeval Tori. »Postali bomo del velike organizacije, kar prinaša svoje izzive, a v vsakem primeru želimo iz tega odnesti največ znanja in ga prenesti v svoje delo, tako s tehnološkega in inženirskega vidika kot na področjih vodenja in podobno,« je o pričakovanjih, ki jih imajo do novega lastnika, povedal Tori.

O tem, koliko je vredno njihovo znanje, ki ga je odkupil Outbrain, nihče od vpletenih ne želi razkriti, je pa Tori prepričan, da se je potencial celotnega startupovskega ekostistema v Sloveniji v zadnjih desetih letih močno povečal, tudi na račun hitrega razvoja tehnologije, zaradi česar so podjetja danes vredna mnogo več, kot smo si nekdaj sploh lahko predstavljali.

»Zemanto smo poganjali deset let, pokazali smo vztrajnost in še veliko je imamo. Dokler so problemi zanimivi – in mi se v slovenskem merilu ukvarjamo z izjemnimi problemi, saj vsako sekundo obdelamo 100.000 transakcij –, smo veseli, da se z njimi ukvarjamo. Za takšne stvari je potrebno vrhunsko inženirsko znanje in ponosni smo, da smo to pripeljali v Slovenijo, saj lahko ambicioznim ljudem ponudimo reševanje ambicioznih problemov. To je dobro za razvoj družbe nasploh,« je prepričan Tori. Obenem je poudaril še, da niso vedno ustanovitelji tisti, ki se odločijo, koliko časa bodo vodili podjetje oziroma kdaj ga bodo prodali, saj ta tempo pogosto narekujejo vlagatelji.