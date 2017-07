Jan Isaković, Cofound.it: Za startup ekosistem v okolju so ključni podjetniki, ki so ustanovili svoje podjetje, ga uspešno pripeljali do »izhoda« (»exita«), potem pa jim tipično postane dolgčas in postanejo angelski investitorji. Nekateri sčasoma ustanovijo tudi svoja VC-podjetja in življenjski krog ekosistema se sklene. Ker so šli ti ustanovitelji sami skozi proces, lahko mladim zagonskim podjetjem dodajo mnogo več vrednosti in povečajo možnosti za njihov uspeh, kar ustvari cikel pozitivne dodane vrednosti. Prvi »izhod« slovenskega podjetja, financiranega z denarjem VC, je tako naslednji ključni korak k boljšemu ne le startup, ampak tudi podjetniškem okolju. Sam in ekipa Cofound.it jim iz srca čestitava!

Jugoslav Petković, Flaviar: Prodaja prvega slovenskega zagonskega podjetja, ki je imel podporo tujega tveganega kapitala, je velik in ključen mejnik v razvoju slovenske startup scene. Na ta trenutek smo čakali zadnjih pet let in ne morem skriti zadovoljstva nad tem, da ga je dosegla ravno ekipa Zemante. Ob tem upam tudi, da so tako ustanovitelji kot tudi vsaj nekateri slovenski zaposleni dejansko prejeli zneske, ki so tako imenovani lifechanging money. Tudi to bo namreč pomemben mejnik, ki bo omogočil nadaljnje angelske investicije in hkrati pokazal, da sta dolgoletni trud in odrekanje, česar v startupih ne manjka, na koncu poplačana.

Mark Pleško, direktor Cosylaba in vlagatelj: Poleg tega, da smo vsi, ki poznamo Andraža in Boštjana še od takrat, ko sta ustanavljala Zemanto, zelo veseli in ponosni nanju, da jima je uspelo, ima prodaja Zemante velik simboličen pomen za Slovenijo in za slovenska zagonska podjetja. V štirih črkah povzamem: da se! Slovenci smo pregovorno previdni in smo zato skeptični do velikih tveganj, ki so običajna za startupe. Kadar propadejo, nehote pomislimo: »Saj smo vedeli, da ni mogoče.« Tokrat imamo dokaz, da je. In veliko število novih startupov v zadnjih letih tudi kaže, da se naša mladina tega zaveda. Le tako naprej, čakamo na naslednje zgodbe o uspehu.

Davorin Gabrovec, Databox: To je odlična novica ne samo za Zemanto in njene investitorje, temveč za vso slovensko startup sceno. Boštjan, Andraž in tudi Aleš so bili pionirji na področju razvoja podjetniške ideje s pomočjo skladov tveganega kapitala in so še en dokaz, da se z vztrajnostjo lahko pride zelo daleč. Dejstvo je, da stvari ne uspejo čez noč, kot bi si marsikdo želel, in sedem do deset let je obdobje, ki ga podjetnik nekako mora načrtovati, ko razmišlja o svoji ideji. Zemantina pot skozi podjetniški inkubator s prvo investicijo in pozneje odhodom dela ekipe v tujino pa je postala že standardni proces, kako gredo zagonska podjetja nekoliko lažje v tujino in prihajajo do večjih tujih vlagateljev. Potrebujemo še več takšnih zgodb oziroma »izhodov«, kot sta Zemanta ali Outfit 7, saj bo to dalo še veliko dodatnega zagona celotnemu slovenskemu startup ekosistemu.

Andraž Štalec, Red Orbit: Spominjam se, kako smo pred 10 leti skupaj z Zemanto, Visionectom in drugimi začeli orati ledino na slovenski startup sceni. To so bili časi, ko smo skupaj preživeli tudi po 10 ali 12 ur na dan in izmenjavali mnenja in izkušnje. Počasi so se začele dogajati prve investicije in navdušeni smo bili, ko je Zemanta kot prvi slovenski startup dobila zajetno mednarodno investicijo. Postavljati je začela temelje temu, kar veliko današnjih startupov jemlje kot dano. Prodaja Zemante ni pomembna zgolj za ustanovitelje, lastnike in zaposlene. Ne gre zgolj za denar, ki se steče v žepe lastnikov. Gre za znanje in izkušnje. Take prodaje so temelj zdravega startup okolja. Kar sta naredila Andraž in Boštjan za naše startup okolje, je precej večje od Zemante in za to jima moramo biti hvaležni. Bravo!