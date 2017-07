Ameriški odgovor na najnovejši severnokorejski raketni poskus je bila današnja deseturna vadbena misija dveh njihovih nadzvočnih strateških bombnikov B-1B iz letalskega oporišča na Guamu s preletom v družbi japonskih on južnokorejskih letal prek Korejskega polotoka. Poveljnik tihomorskih letalskih sil ZDA general Terrence J. O'Shaughnessy je ob tem dejal, da so na nenehno severnokorejsko grožnjo stabilnosti v regiji »pripravljeni odgovoriti s takojšnjo uničujočo in neustavljivo silo v času in prostoru, ki ga bomo sami izbrali«.

Preizkus medcelinske balistične rakete je Pjongjang izvedel v noči na soboto pod neposrednim nadzorstvom severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, ki ga je po navedbah državne tiskovne agencije KCNA opisal kot »ostro opozorilo« ZDA, da ne bodo varne pred uničenjem, če bodo skušale napasti njihovo državo. Severnokorejsko zunanje ministrstvo pa je v nedeljo raketni poskus obrazložilo z ukrepi, ki jih je prejšnji teden v paketu s tistimi proti Rusiji in Iranu sprejel ameriški kongres, in dodalo, da bodo z »upravičenimi dejanji odločno odgovorili, če se ZDA ne bodo spametovale in bodo nadaljevale z vojaškimi avanturami in grobimi sankcijami.«

Raketa bi poletela do Chicaga Tiskovni predstavnik Pentagona Jeff Davis je povedal, da so nov raketni preizkus pričakovali in mu pozorno sledili, navedel pa, da je po njihovem mnenju šlo za medcelinsko raketo, ki je okoli tisoč kilometrov od kraja izstrelitve iz severnokorejske tovarne orožja pri Mupyong-niju visoko na severu države padla na območje izključne gospodarske cone na morju 163 kilometrov od Hokaida. Vojaški strokovnjaki so glede na višino poleta rakete, ki se je dvignila na dobrih 3725 kilometrov, ter čas leta, ki je znašal dobrih 47 minut, ocenili, da bi na standardni poti poletela dobrih 10.000 kilometrov in dosegla Denver ali Chicago. Davis je zavrnil namig, da severnokorejski raketni program že predstavlja grožnjo celinskim ZDA, ponovil pa je trdno zavezo k obrambi ameriških zaveznic, še posebej Japonske in Južne Koreje. Slednja je danes sporočila, da bo kljub nasprotovanju Kitajske pospešila izgradnjo ameriškega protiraketnega sistema THAAD na svojem ozemlju.

Trump razočaran nad Kitajsko Novi južnokorejski predsednik Moon Jae In, ki je sredi tega meseca neuspešno pozival Severno Korejo k vojaškim pogovorom za zmanjšanje napetosti, je v svojih predvolilnih nastopih skeptičen do že dogovorjenega postavljanja sistema, ki bo s svojimi radarji posegalo tudi globoko na kitajsko ozemlje, a ga ravnanje Pjongjanga prepričuje, da njegovemu izzivanju celotne mednarodne skupnosti ne bo konca, pri čemer Južna Koreja deli mnenje ZDA in tudi Japonske in EU, da prav Kitajska ne stori dovolj, da bi Severno Korejo kot njena edina kolikor toliko razumevajoča sogovornica prepričala v nesprejemljivost njenega početja. Peking se je tudi tokrat odzval dokaj benigno z izjavo, da »nasprotuje severnokorejskim kršitvam resolucij VS ZN in dejanjem, ki so v nasprotju s prizadevanji mednarodne skupnosti«, hkrati pa izrazil upanje, da »bodo vse strani previdne ter se izogibale stopnjevanju napetosti in bodo sodelovale za ohranitev stabilnosti in miru na polotoku«. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil globoko razočaranje nad kitajskim ravnanjem v zvezi s Severno Korejo, v tvitih pa okaral tudi svoje predhodnike. »Naši nespametni prejšnji voditelji so jim (Kitajcem op.p.) dovolili, da letno ustvarijo milijone v trgovinski menjavi, oni pa niso storili NIČ za nas glede Severne Koreje, samo govoričili. Kitajska bi z lahkoto rešila problem,« je zapisal Trump.