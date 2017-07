V 31 letih, odkar je dirkališče Hungaroring na seznamu sezone formule 1, nihče na njem ni bil tako uspešen kot Lewis Hamilton. Britanec je na Madžarskem kar petkrat slavil zmago, a mu to letos ni bilo pretirano v pomoč. Na stezi, ki je zaradi svojih specifik izredno nenaklonjena prehitevanju, je svojo priložnost zapravil že v sobotnih kvalifikacijah, kjer je bil četrti. To seveda ni pomenilo, da danes ni poskušal, a na koncu si več od četrtega mesta ni privozil. Dvojno zmago sta slavila Ferrarijeva dirkača. Sebastian Vettel je vodil celo dirko, Kimi Raikkonen pa je bil drugi. Nemec je tako pred enomesečnim premorom prednost v skupnem seštevku pred Hamiltonom povečal na 14 točk.

Wolf: Morda smo tu zapravili naslov svetovnega prvaka

Kljub temu da so izgubili obračun s Ferrarijem, se je moštvo Mercedes, še posebej pa Lewis Hamilton, izkazalo s sila športno potezo. Valeri Bottas je namreč v drugem delu dirke vozil na tretjem mestu za Raikkonenom, a je bil Hamilton za njim precej hitrejši. Finec bi Britanca do konca dirke verjetno lahko zadržal za seboj, a je iz boksov dobil navodila, da ga spusti predse in mu tako omogoči, da napade Ferrari. Trikratni svetovni prvak je poskusil z vsemi triki, a na ozkem dirkališču mimo Raikkonena naposled ni zmogel. Pred ciljno črto je nato športno predse spustil Bottasa, kljub temu da je na tak način izgubil tri morda izredno pomembne točke v boju za naslov svetovnega prvaka.

»Na koncu sem bil kar nekoliko nervozen, saj se mi je Max Verstappen že nevarno približeval. A vse se je dobro razpletlo. Zahvalil bi se Lewisu, ker se je držal dogovora. Škoda, ker mu ni uspelo prehiteti Raikonenna, saj je bil precej hiter,« je povedal Valeri Bottas. Športno potezo Mercedesa je pokomentiral tudi izvršni direktor Toto Wolf: »Tvegali smo, a hkrati poskrbeli, da smo držali besedo. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti govorili, da je bila Budimpešta mesto, kjer smo izgubili naslov prvaka v sezoni 2017. A taka je naša filozofija.«

»Presrečen sem zaradi zmage, saj mi je omogočila miren poletni premor. Morda od zunaj ni bilo videti tako, a je bila dirka zame izredno težka. Ves čas sem imel polne roke dela, saj z dirkalnikom nekaj ni bilo v najboljšem redu. Volan mi je namreč na začetku rahlo vlekel v eno stran. Okvara se je proti koncu dirke vrnila, a sem kljub težavam ohranil mirne živce in prišel do pomembne zmage,« so bile po zmagi prve besede Sebastiana Vettla, ki je po dirki pristopil do moštvenega kolega Raikkonena, ga potrepljal po ramenu in se mu zahvaliti za pomoč, a hladnokrvnemu Fincu ni bilo do pogovora. »Ponosen sem, da me je na tribunah bodrilo toliko rojakov. Želel sem jim pokloniti zmago, a to žal ni bilo mogoče. Vseeno pa sem zadovoljen z moštvenim uspehom. Zagotovo bi lahko več tvegal in poskušal priti pred Vettla, a moraš biti, ko je pred teboj moštveni kolega, še toliko bolj pazljiv,« je z grenkim priokusom razlagal Kimi Raikonnen.