Prihajajoči teden bo nad naše kraje v višinah od jugozahoda pritekal zelo topel in suh zrak. Po pričakovanjih meteorologov bo v glavnem sončno vreme brez popoldanskih ploh in neviht, vročina pa se bo stopnjevala.

Že v ponedeljek bodo najvišje dnevne temperature med 29 do 35 stopinj Celzija, najbolj vroče bo predvidoma v Beli Krajini. V torek in sredo bodo po pričakovanjih še višje temperature, do 37 ali 38 stopinj Celzija. Podobne vrednosti meteorologi pričakujejo tudi v četrtek in petek, verjetno še v soboto. Prihodnjo nedeljo ali šele v ponedeljek, 7. avgusta, bo vročina začela popuščati.