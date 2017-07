»Ljudje na slovesnost k Ruski kapelici pridejo zaradi klica duše, da bi se poklonili padlim in da bi se zahvalili tistim, ki skrbijo za spomin na pretekle dogodke,« je kakih 700 zbranih na slovesnosti pod Vršičem 101 leto po tragičnih dogodkih nagovorila predstavnica Društva Slovenija-Rusija Julija Mesarič. Poleg številnih obrazov iz sveta politike, gospodarstva, nevladnih in drugih organizacij so na slovesnost prišli ljudje od blizu in daleč.

Kako to storiti, bo v prihodnjih 100 letih pomembno vprašanje, je poudarila Mesaričeva, saj se svet zaradi hitrega razvoja tehnologije naglo spreminja. »Treba bo najti nove učinkovite poti za ohranjanje in prenašanje spomina na pretekle dogodke na naslednje generacije.« Med občinstvom je bilo tudi letos nekaj mladih, vendar nekoliko manj kot ob lanskem Putinovem obisku. »Že nekaj let zapored prihajamo z družino, s seboj pa vzamemo tudi sosedo,« nam je zaupal 14-letni Rok iz Goriških brd. »Rad poslušam, kako govorniki lepo govorijo rusko. Všeč so mi tudi njihove pesmi, ki zvenijo čudovito, da o prijetnem ambientu, v katerem je kapelica, ne govorim,« je bil navdušen.

Sodelovanje med narodi je ključno za mir

»Vsi, ki so skrbeli za kapelico in skrbijo še danes, izkazujejo človečnost, ki je danes bolj redka,« je v svojem nagovoru poudaril slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Poleg prijateljstva med obema državama je izpostavil tudi sodelovanje na vseh področjih, med drugim tudi na gospodarskem. To se je, je dejal, kljub omejitvam in preprekam v zadnjem času močno okrepilo in se v letošnjem prvem trimesečju povečalo za kar 20 odstotkov. Takšno sodelovanje je v tem času po njegovem izjemnega pomena za mednarodni mir. »Želim si, da bi bilo osrednje sporočilo letošnjih spominskih slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem: da sodelovanju in ne izključevanju,« je še dejal.

»Za Slovenijo in Rusijo je kapelica postala simbol poglobljenega zaupanja in prijateljstva med našima narodoma in državama,« pa je poudaril ruski minister za telekomunikacije in množične medije Nikolaj Nikiforov. »Kapelica obenem služi tudi kot opomin za tiste, ki imajo preveč lahkoten odnos do problemov vojne in miru, za tiste, ki bi radi rušili že zgrajene prijateljske vezi in sodelovanje.« Po njegovih besedah to slovesnost zagotovo najpogosteje in najbolj dosledno obišče vrh ruske politike.

Letos sicer mineva že 101. obletnica od postavitve Ruske kapelice pod Vršičem v spomin na tragično usodo večinoma ruskih in nekaj drugih vojaških ujetnikov, ki jih je med prvo svetovno vojno na tem kraju zasul snežni plaz, medtem ko so v nečloveških razmerah gradili cesto na Vršič. V Društvu Slovenija-Rusija poudarjajo, da so zgradili veliko več kot cestno povezavo, ki povezuje Gorenjsko s Trento in še danes služi svojemu namenu. Pred dobrim stoletjem pa so se izkazali tudi domačini, opozarja kranjskogorski župan Janez Hrovat. V Kranjski Gori, ki je bila na robu soške fronte, so pomagali vojakom ne glede na uniformo. »Svetu so pokazali, kako tudi v kriznih razmerah ostati človek.«