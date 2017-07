Zmagovalna kombinacija - hišni ljubljenčki in iRobot, ki zaradi svoje oblike omogoča vožnjo in s tem zabavo ljubljenčkom, pa tudi lastnikom, ki videovsebine svojih ljubljenčkov delijo na socialnih omrežjih. Kako radi imamo hišne ljubljenčke, potrjujejo naslednji podatki: v Združenih državah imajo prebivalci kar 73 milijonov psov, v Zahodni Evropi 43 milijonov, med njimi imajo največ psov v Franciji, kar 8,8 milijona. V Sloveniji ima hišnega ljubljenčka, največkrat psa ali mačko, dve tretjini gospodinjstev.

Mačke so nesporna spletna senzacija

Ugotovitve strokovnjakov, ki preučujejo vedenje ljudi, pravijo, da živali ugodno vplivajo na telesno in čustveno zdravje ljudi. Novinarji angleškega časopisa The Telegraph so zapisali, da so Angleži naravnost obsedeni s svojimi ljubljenčki in to potrdili z dejstvom, da vsak dan objavijo 3,8 milijona videov svojih mačk, medtem ko objavijo 1,4 milijone selfijev. Strokovnjak za živali je za njihov članek poudaril, da so mačke enostavno zabavne. Da plezajo, skačejo in počnejo stvari, ki jih ljudje niti v sanjah ne zmoremo. Navdušujejo nas s svojo spretnostjo. Zato so mačke, pravijo pri angleškem časopisu, spletne atrakcije.

To gotovo drži. Posnetki mačk so bili tudi prvi, ki so jih uporabniki objavljali na facebooku. In danes so se posnetki hišnih ljubljenčkov razširili do neverjetnih razsežnosti. V zadnjih mesecih prednjačijo junaki na iRobotih. Morda živali natančno čutijo, da je vožnja z iRobotom uporabna zanje in za lastnike. Ljubljenčkom v veselje, lastnikom pa tudi, saj uživajo ob gledanju in zabavi, ki jim jo nudijo ljubljenčki. Prav tako pa je prav iRobot tisti, ki počisti vse dlake kosmatincev, in tako zmanjša možnost razvoja alergije pri družinskih članih, saj prostore očistijo z neverjetno natančnostjo.