V soboto dvajset minut do sedme ure zvečer se je 37-letni domačin vozil z motorjem po glavni regionalni cesti od Trojan proti Lukovici. Pri kraju Trnjava mu je pot zaprl 57-letni voznik nissan qashqaija, ki je sredi ceste polkrožno obračal proti parkirišču na drugi strani ceste. Motorist, ki se je pripeljal za njim, je trčil v avto, ostal ukleščen pod njim in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Policisti so ugotovili, da je 57-letnik z nissanom pripeljal iz vasi Trnjava do križišča z glavno cesto. Zavil je desno proti Lukovici. Že po nekaj metrih pa se je odločil za usodni manever. Polkrožno je obrnil na nasprotni pas, želel je namreč parkirati na obcestnem makadamskem parkirišču na drugi strani ceste. Prav med njegovim obračanjem pa je iz smeri Trojan pripeljal 37-letni motorist s hondo CBR 900, ki se ni mogel izogniti trčenju v levo stran nissana. Po trčenju je motorist padel po tleh in ostal ukleščen pod avtomobilom. Pred prihodom gasilcev je očividcem uspelo izpod vozila rešiti motorista. Gasilci CZR Domžale, PGD Lukovica, Blagovica in Prevoje pa so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem NMP Domžale pri reanimaciji neodzivnega motorista, odklopili akumulator motocikla, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in očistili cestišče. Motorist je poškodbam podlegel na kraju dogodka. Za nočno izmeno domžalskih poklicnih gasilcev pa se delo na cesti žal s to nesrečo še ni končalo. Malo pred enajsto uro zvečer je nedaleč stran od prve nesreče, v naselju Dragomelj voznik BMW izgubil nadzor nad avtomobilom. Zdrsnil je s ceste in se prevrnjen na streho ustavil na bližnjem koruznem polju. Voznika je vrglo iz avtomobila, gasilci so ga hudo poškodovanega našli 15 metrov stran. Takoj so začeli v trdi temi iskati, če je morda iz avta odneslo še koga. Našli niso nikogar. Hudo poškodovanega mlajšega voznika so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.