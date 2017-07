V vodnem parku v Tianjinu na Kitajskem je pred tednom dni svoja telesa v kopalkah razkazovalo več kot 400 žensk in moških v srednjih letih (močnejši spol je bil sicer po številkah veliko slabše zastopan kot nežnejši). Tekmovanje so letos organizirali že tretjič zapored, z njim pa promovirajo zdravje in dobro počutje.

Kot pri drugih podobnih tekmovanjih tudi to poteka pod budnim očesom strokovne žirije, ki ocenjuje nastop na odru, nasmešek, hojo in še kaj. Najstarejša tekmovalka, 78-letna Ma Jing, se je občinstvu predstavila v modrih bikini kopalkah. »Zelo sem počaščena. Da se lahko pri teh letih udeležim tekmovanja v kopalkah, to zame pomeni, da sem srečna in zdrava,« je povedala za Reuters.

Organizatorji so podelili več kot sto nagrad, a večina tekmovalcev ne pride po pokal. Tudi dogodek sam je naravnan h gradnji boljše samopodobe in samozavesti starejših ter k spodbujanju pozitivnega odnosa do staranja.