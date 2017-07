Igrišče v nekdanjem grajskem parku je priljubljeno pri otrocih različne starosti, zato bodo igrala razporedili glede na starostna obdobja njihovih uporabnikov. »Igrala bodo prehajala od ureditev za manjše do ureditev za večje otroke. Funkcije igral bodo raznolike: od tistih, ki urijo motoriko, ravnotežje, hitrost, tekmovalnost in premagovanje višinskih razlik, do igral, ki spodbujajo domišljijo in igro vlog, ustvarjalnost in stik z naravo,« so sporočili z občine in dodali, da bo igrišče prilagojeno tudi osebam z oviranostmi. Eno od novih igral bo tako posebej prilagojeno za igro otrok z oviranostmi, delno jim bodo dostopna tudi preostala igrala, uredili pa bodo še prilagojene naklone klančin na igrišču in postavili označevalne table za slepe in slabovidne. Na občini investicijo ocenjujejo na 540.000 evrov, delavci pa naj bi dela končali predvidoma v 120 dneh.