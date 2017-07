Pred predorom Karavanke je zastoj na avstrijski strani dolg devet kilometrov, iz Slovenije proti Avstriji pa pet kilometrov. Prometnoinformacijski center voznikom osebnih vozil v smeri Kranjske Gore priporoča izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na primorski avtocesti je promet na posameznih odsekih upočasnjen, zato je potovalni čas podaljšan od deset do 15 minut.

Zaradi prometne nesreče je oviran promet na cesti Begunje-Bistrica pri Tržiču. Tudi na cestah Seča-Sečovlje, Koper-Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled so zastoji. Po podatkih hrvaškega avto kluba je šestkilometrski zastoj proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja.

Po zadnjih podatkih policije je daljša čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja je čakalna doba za osebna vozila dve uri za vstop in izstop iz države. Vozniki osebnih vozil morajo na mejnem prehodu Gruškovje za vstop v državo čakati eno uro. Pol ure je čakalna doba za vstop na mejnem prehodu Sočerga in za izstop na mejnem prehodu Jelšane. Na prehodu Jelšane morajo vozniki osebnih vozil za vstop čakati 20 minut, prav toliko pa za izstop iz države na mejnem prehodu Sočerga.