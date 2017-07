Ameriški predsednik je svojo odločitev, kot že tolikokrat doslej, javnosti sporočil kar prek twitterja in to le dan zatem, ko je novi komunikacijski direktor Bele hiše Anthony Scaramucci novinarju New Yorkerja zagotovil, da ga bo odpustil kar sam. Pred tem je Priebusa označil za jeb..... paranoičnega shizofrenika. Dodal je, da je pred dnevi že odslovil nekoga, da bo v prihodnjih dneh na cesto vrgel še tri ali štiri ljudi, vse dokler ne bo prišel do tistega, ki informacije iz Bele hiše prenaša medijem. Povod za njegovo jezo je bila novinarjeva objava informacije, da Scaramucci organizira kosilo Trumpa s sodelavcema televizije Fox News, in razpredanje, da ustanavlja novičarsko televizijo Bele hiše.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 July 2017

Prek twitterja je sporočil še, da bo položaj sedaj zasedel upokojeni general John Kelly, ki je po njegovem odličen vodja in bo delo opravil »fantastično«. »Je velika zvezda te administracije,« ni skoparil s pohvalami. Kelly naj bi vnesel nekaj več reda v eno najbolj kaotičnih Belih hiš ameriške zgodovine.

Na položaju rekordno kratek čas Za Priebusa pa je Trump novinarjem dejal, da je »dober človek«. Ta se je predsedniku že zahvalil za vse in mu obljubil, da bo ostal njegov velik podpornik, piše Reuters. 189 dni na položaju je rekordno najkrajši čas za katerega koli vodjo kabineta v moderni zgodovini Bele hiše. Po navedbah neimenovanih virov, na katere se sklicujejo ameriške tiskovne agencije, je Priebus svoj odstop Trumpu ponudil v četrtek zvečer, po velikem (in neokusnem) izbruhu Scaramuccija. Isti vir je še dejal, da je Trump nekdanjega vodjo kabineta že pred dvema tednoma obvestil, da se bo od njega poslovil. Ameriški predsednik naj bi bil namreč prepričan, da bo upokojeni general Kelly veliko bolje in bolj učinkovito vodil kabinet ter da bo zaustavil uhajanje informacij v javnost. V Trumpovi Beli hiši pa je bil Priebus le eden od štirih centrov moči in najšibkejši. Eni gravitirajo okrog političnega stratega Steva Bannona, ki si ne pušča ukazovati razen Trumpu. Drugi so okrog Trumpove družine in prijateljev na čelu z zetom Jaredom Kushnerjem, tretji so strankarski nameščenci, ki so ubogali Priebusa, glavni center moči in tudi edini pa je ostal Trump.